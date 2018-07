Festival della chitarra nel tarantino

(ANSA) - TARANTO, 04 LUG - Concerti in esclusiva nazionale con ospiti da Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Germania e Paesi Bassi, master class, concorsi per i giovani, decine di esibizioni gratuite: è il ricco programma del Festival Internazionale della Chitarra-Città di Mottola, che torna dal 7 al 15 luglio per la XXVI edizione. Attraverso il programma di scambio Young Stars, i vincitori dei concorsi dei vari Festival affiliati parteciperanno a tournée internazionali e avranno la possibilità di competere nell'ambito dell'EuroStrings Winners' Competition. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Accademia della Chitarra ed è supportata da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Mottola, Lions Club Massafra-Mottola "Le Cripte". Ad aprire l'edizione 2018, sabato 7 alle ore 20.30, saranno le "Serenate" nel borgo antico: un percorso itinerante tra vicoli e piazzette, con la possibilità di immergersi in svariati generi musicali.