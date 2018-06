Natuzzi: zero esuberi,36mln investimenti

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Il Piano industriale di Natuzzi sarà operativo "da ottobre 2018, si baserà su linee guida strategiche che hanno il duplice obiettivo del ritorno alla competitività del polo industriale italiano e dell'implementazione di un percorso condiviso per la gestione degli esuberi". Lo spiega la società pugliese dei divani in una nota dopo che oggi al Mise è stato siglato l'accordo tra azienda, sindacati e istituzioni sul nuovo piano industriale. Sarà garantita l'occupazione di 1.562 collaboratori a tempo pieno e i restanti 555 dipendenti saranno riqualificati. Sono previsti investimenti per 36 milioni.

"Il nuovo progetto industriale 'esuberi zero', sottoposto a referendum tra i 2000 dipendenti e approvato con un consenso dell'86% è un dato straordinariamente importante - spiega il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché in discontinuità con il passato aziendale caratterizzato da forti conflitti sindacali. Anche per questo va il mio plauso ad azienda e sindacati".