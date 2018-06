Emiliano, Puglia a Mosca si sente a casa

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "Noi ci siamo sentiti a casa. In questi giorni è accaduto qualcosa di molto importante: abbiamo capito di avere una relazione di amicizia vera e profonda con Mosca. Ringraziamo San Nicola per questo dono". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta in una nota la fine della missione istituzionale a Mosca, iniziata ieri con la presentazione del volo diretto da Bari alla capitale russa. Hanno partecipato anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'assessore regionale al Turismo e alla Cultura, Loredana Capone. Ieri la delegazione ha incontrato il ministro per la Cooperazione economica e le relazioni internazionali di Mosca, Sergey Cheremin, e il presidente della commissione Cultura della Duma di Mosca. Successivamente si è svolto un incontro con l'ambasciatore Pasquale Terraciano e il Console generale Francesco Forte. Oggi la delegazione ha incontrato il presidente della Duma della Città di Mosca, Alexei Shaposhnikov, e la deputata Irina Ilycheva.