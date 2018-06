Ballottaggi: Brindisi, avanti Rossi

(ANSA) - BRINDISI, 24 GIU - E' testa a testa a Brindisi - unico capoluogo di provincia a questo ballottaggio in Puglia - tra il candidato di Forza Italia e liste civiche, Roberto Cavalera e Riccardo Rossi, del centrosinistra. Rossi, dalle prime schede scrutinate (19 sezioni su 80), sembrerebbe in vantaggio sul suo avversario che aveva prevalso al primo turno dopo il quale non ci sono stati apparentamenti. L'affluenza alle urne è stata di 40,67% (molto più bassa rispetto al finale del primo turno, 60,73%) contro il 41,46 per cento dell'ultima tornata elettorale che risale al giugno 2016 e che si concluse al ballottaggio con l'elezione di una sindaca esponente di forze centriste, Angela Carluccio, poi sfiduciata l'anno successivo.