Spento incendio in area ex Ansaldo

(ANSA) - GIOIA DEL COLLE (BARI), 24 GIU - Un incendio è divampato questo pomeriggio su un terreno nell'area in cui si trovano i locali della ditta Ac Boiler (ex Ansaldo), a Gioia del Colle. Il tempestivo intervento di un mezzo antincendio del 36/mo Stormo Caccia dell'Aeronautica militare, in coordinamento con i Vigili del fuoco, ha impedito che le fiamme investissero la struttura dell'azienda. Ne dà notizia l'Aeronautica evidenziando che si tratta di un "altro esempio di meritoria collaborazione fra le istituzioni dello Stato, ben oltre i già gravosi compiti di istituto legati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato". A richiedere l'intervento del 36/mo Stormo Caccia, oggi alle 14.30, sono stati la Protezione civile e i Vigili del fuoco di Bari. (ANSA).