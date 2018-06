Scoperto bazar droga in uno scantinato

(ANSA) - CASSANO DELLE MURGE (BARI), 22 GIU - Per impedire di essere scoperto, aveva allestito un vero e proprio bazar della droga all'interno di uno scantinato di cui aveva la disponibilità, ma i servizi di osservazione condotti nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Cassano delle Murge hanno consentito di scoprire la base operativa scelta da un 20enne, utilizzata per tagliare e confezionare la sostanza stupefacente, prima di essere ceduta agli acquirenti. E' finita così l'attività che il giovane operaio aveva allestito, attraverso un vero e proprio laboratorio dove sono state rinvenute dosi di hascisc e marijuana per complessivi 2 kg. Il giovane è stato arrestato.