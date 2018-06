Al Petruzzelli, Cardin e Dorian Gray

(ANSA) - BARI, 21 GIU - "Nel corso della mia carriera ho sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani talenti, dando loro la possibilità di lavorare nei miei spazi culturali, e ho investito tutti i miei guadagni nell'arte producendo 600 spettacoli": è una delle frase di Pierre Cardin, che a 96 anni sta costruendo un teatro vicino Parigi, che accompagna il suo 'Dorian Gray. La bellezza non ha pietà'. Il lavoro, un'opera di teatro musicale ispirata al romanzo di Oscar Wilde con la regia di Emanuele Gamba, arriva nel teatro Petruzzelli di Bari domani (replica il 23 giugno) ed è stato presentato oggi dal nipote di Cardin, Rodrigo Basilicati, dall'autore Daniele Martini e dall'interprete Federico Marignetti, insieme con l'assessore al Comune di Bari Carla Palone.

'Dorian Gray', è andato in scena per la prima volta nel 2016 nel Teatro La Fenice di Venezia, e poi ha proseguito in una lunga tournee all' estero e in Italia.