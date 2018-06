'Più di una regina',donna eroica e la SM

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Maria Elena alla domanda 'come stai?' risponde 'un capolavoro'. Ironica? No semplicemente eroica.

Perchè Maria Elena ha 54 anni ed è immobilizzata sulla sedia a rotelle da metà della sua vita e, nonostante tutto, non ha perso il sorriso. La sua storia, quella di una donna piegata nel fisico a causa della sclerosi multipla ma 'ostinata e guerriera' nello spirito, viene raccontata in un libro scritto da un amico della protagonista, Onofrio Pagone, giornalista, attualmente alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'; per quasi 15 anni all'Ansa.

Pagone ha intitolato il suo ultimo libro 'Più di una regina', edito Progedit, perchè Maria Elena nella sua battaglia quotidiana si sente appunto 'più di una regina' ed è sostenuta da una fede incontrollabile. "Io sono viva" ripete sempre. "Che vuoi di più? La cosa più bella è fare della vita un caa-po-la-vo-ro, come faccio io". Un confronto tra anime che riesce in qualche modo a rasserenare perchè la "rassegnazione e la tristezza immobilizzano più e prima della sclerosi multipla".