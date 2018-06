Fibronit, demolizione ultimo edificio

E' cominciata la demolizione dell'ultimo edificio dell'ex fabbrica di cemento-amianto ex Fibronit di Bari. L'operazione avviene ad un anno esatto dall'abbattimento del primo muro. Alle operazioni hanno assistito il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'assessore regionale Gianni Giannini. La conclusione di tutte le operazioni di bonifica è confermata per ottobre 2018.

"Ora davvero questo luogo - dice Decaro - non potrà più fare paura a nessuno, anche perché non ci sarà più traccia della fabbrica. Questa è una vittoria per la città, certamente amara per le centinaia di vite umane spezzate". "Avevo preso un impegno con le famiglie delle persone scomparse perché qui lavoravano o abitavano nelle vicinanze, e sento di averlo mantenuto. Nei prossimi giorni verrò a piantare un fiore: sarà il primo del Parco della Rinascita che realizzeremo". "Qui alla Fibronit - dice Giannini - abbiamo contrapposto la logica della speculazione edilizia, che prevedeva la costruzione di palazzi su suoli inquinati, a quella della riqualificazione".