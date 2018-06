Fibra ottica:a Taranto arriva Open Fiber

(ANSA) - TARANTO, 20 GIU - La fibra ottica d'ultima generazione sbarca a Taranto nel segno della sostenibilità. La città dei Due Mari sta infatti per dotarsi della rete a banda ultra larga targata Open Fiber: l'azienda ha siglato oggi col Comune di Taranto la convenzione che favorisce la realizzazione di un'infrastruttura interamente in fibra in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fino a casa) in grado di garantire connettività alla velocità di 1 Gigabit al secondo.

I lavori dureranno circa 18 mesi. Dove possibile, verranno utilizzati cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare il più possibile l'impatto degli scavi sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità.

L'accordo, sottoscritto dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, dal responsabile Ingegneria e Progettazione di Open Fiber Fabrizio Gradassi e dal City Manager di Open Fiber Giovanni Cassano. Open Fiber investirà complessivamente a Taranto circa 15 milioni di euro.