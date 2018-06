Torre Quetta,mare accessibile a disabili

(ANSA) - BARI, 18 GIU - E' cominciato oggi sulla spiaggia barese di Torre Quetta il montaggio della Sea track Tobea, una passerella alimentata ad energia solare con due binari su cui scorre una sedia studiata per portare chi ha disabilità motorie direttamente in acqua dalla spiaggia. La speciale sedia, che si trova in corrispondenza dell'ingresso della stazione ferroviaria di Torre Quetta, rientra nel progetto di allestimento della spiaggia previsti dalla concessione appaltata dal Comune e che sono in fase di ultimazione. "Credo questa sia la giornata più importante per la nuova vita di Torre Quetta - ha detto l'assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - Con l'installazione di questo nuovo ausilio possiamo finalmente dire che questa spiaggia e il nostro mare appartengono davvero a tutti".