Vasco al mare 'azzurro di Puglia'

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Dopo avere infiammato il San Nicola di Bari con il concerto di ieri al quale hanno assistito in 50 mila, Vasco Rossi si è oggi concesso una giornata di relax al mare in attesa di ripetere tra poche ore lo show nello stesso stadio dove lo aspettano altri 50 mila della sua 'combriccola', per la seconda giornata 'sold out'. "Le gradazioni di azzurro del mare della Puglia!!! - ha scritto il Blasco su Instagram, pubblicando una foto in cui si vede il mare alle sue spalle - Questa sera secondo concerto a Bari #vascononstoplive2018 #vasco #bari". Tra i commenti c'è anche quello del suo collega Biagio Antonacci che scrive: "W bari, w Vasco". In meno di un'ora dal post sono già 21.184 le persone a cui piace lo scatto di Vasco, e più di 400 i commenti di fan entusiasti: "Bari ti ama. Tu sei il re di Puglia!", scrive Mimmo, mentre Carletta lo incita a fare presto ad arrivare allo stadio: "Muovitiiii, ti stiamo aspettando". "Grande Vasco - scrivono altri - ho ancora i brividi per ieri sera. Grazieeee".