Vasco a Bari con la sua tempesta rock

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Mentre il sole è tornato a scaldare la città dopo il nubifragio di ieri, sta per abbattersi su Bari la tempesta rock di Vasco Rossi atteso da 50mila persone allo stadio San Nicola per la prima delle due tappe baresi del 'Vasco non stop live', entrambe sold out, per un totale di 100mila spettatori. In tanti, da giorni, si sono accampati in tende all'esterno dello stadio per assicurarsi un posto più vicino possibile al mega palco-cantiere. Il nome del rocker di Zocca è ovunque, sulle bandane, sulle maglie dei fan che hanno il sorriso stampato sulla bocca, e sugli striscioni che stanno colorando ogni angolo del San Nicola. Lo show durerà due ore e mezza per una trentina di successi con cui Vasco ha emozionato diverse generazioni i 41 anni sul palco. Anniversario importante anche per il suo primo album Ma cosa vuoi che sia una canzone, che ha compiuto 40 anni in questi giorni, e che contiene il brano Ciao, in questo tour eseguito per la prima volta in versione strumentale, al pianoforte da Beatrice Antolini.