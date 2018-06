Alberobello,Marzulli cittadino onorario

(ANSA) - BARI, 16 GIU - E' stata conferita questa mattina la cittadinanza onoraria alla memoria del generale Nicola Marzulli, dal Comune di Alberobello dove il comandante della polizia locale di Bari scomparso il 14 febbraio scorso a 65 anni, ha ricoperto lo stesso incarico dal 1985 al 1988. Alla moglie Katya sono state consegnate le chiavi della città da parte del sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro. La cittadinanza onoraria alla memoria di Nicola Marzulli, a nome di tutta la Comunità alberobellese, si legge tra le motivazioni del sindaco di Alberobello, Michele Longo, è conferita in relazione a un sentimento di profonda gratitudine nei confronti del generale per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale attraverso il generosissimo impegno nel lavoro e per lo straordinario attaccamento e interessamento verso il Paese e l'intera Comunità di Alberobello. Alla cerimonia hanno partecipato anche le figlie del generale Marzulli, Antonella e Marika.