Palagiustizia Bari:allagato anche garage

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Due squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per verificare le condizioni del garage interrato e dell'archivio del Palagiustizia di via Nazariantz, in parte allagati dopo la forte pioggia di oggi. "È già successo in passato che piovesse nel palazzo,ma oggi è una condizione eccezionale" ha detto Saverio Cutrone, responsabile Usb per la sicurezza dei lavoratori del Tribunale di Bari. "Siamo preoccupati per i fili elettrici sparsi e gli impianti. È ormai evidente - dice Cutrone - che dobbiamo andare via da questo palazzo il più presto possibile". Commentando il provvedimento di ferie d'ufficio per il personale amministrativo della Procura, il segretario generale del Coordinamento sindacale penitenziario, Domenico Mastrulli, ha detto che "sarebbe opportuno che al personale, così come accaduto nelle zone terremotate, sia concesso un congedo straordinario a causa della particolare situazione di emergenza".