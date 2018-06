Palagiustizia Bari: tende allagate; sindaco, è emergenza

(ANSA) - BARI, 15 GIU - "Le immagini di questa mattina degli allagamenti nelle tende in cui magistrati e avvocati tentano di portare avanti la funzione giudiziaria cercando di celebrare, nonostante tutto, le udienze confermano quanto stiamo dicendo da circa un mese: la Giustizia a Bari vive una condizione di emergenza e come tale va affrontata". Lo dichiara in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decaro, facendo riferimento alla situazione dell'edilizia giudiziaria penale barese costretta in una tendopoli dopo la dichiarazione di inagibilità dell'immobile di via Nazariantz e oggi completamente allagata a causa delle forti piogge.

"I tempi delle procedure ordinarie, pure se attivate in maniera tempestiva e seguite quotidianamente dal Ministero, purtroppo, contrastano con l'urgenza della situazione. - ha detto ancora il sindaco - È per questo che il 25 maggio scorso abbiamo chiesto ufficialmente di poter utilizzare procedure d'urgenza per individuare soluzioni a questa situazione".(ANSA).