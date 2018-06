Bimba 13 mesi ricoverata a Bari per Seu

(ANSA) - BARI, 13 GIU - Una bambina di 13 mesi affetta da Seu, la Sindrome emolitica uremica, è ricoverata in condizioni critiche nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La bimba è stata trasferita da Lucera, città del Foggiano in cui vive, nel capoluogo pugliese per essere sottoposta ad accertamenti e cure.