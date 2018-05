Trasporti:nuovi sottopassi stazione Bari

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Proseguono i lavori di riqualificazione del sottopasso 'giallo' della stazione ferroviaria centrale di Bari, e gli interventi per la realizzazione di un nuovo fabbricato su via Capruzzi, che ospiterà biglietterie, punti di ristoro e uffici. Lo hanno spiegato l'amministratore delegato di Grandi Stazioni Rail, Silvio Gizzi, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Le opere, che costano complessivamente 20 milioni di euro, saranno completate entro il 2020. La stazione sarà connessa con la Ferrotramviaria e le ferrovie Appulo-Lucane e Sud Est. A febbraio 2019 riaprirà il sottopasso 'giallo' che sarà più largo e dotato di sei ascensori e due scale mobili. Entro giugno 2019 sarà prolungato fino alle banchine della Ferrotramviaria.

"Sarà una facciata della stazione molto più dignitosa rispetto a quella che abbiamo avuto per tanti anni", ha spiegato Decaro". "Le opere - ha aggiunto Gizzi - costano circa 10mln e sono finanziate da Grandi Stazioni Rail con una contribuzione da parte di Rete ferroviaria italiana".