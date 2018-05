Iaia Forte,Concerti nel Chiostro Taranto

(ANSA) - TARANTO, 30 MAG - Quattro concerti da camera nell'incantevole chiostro dell'ex Convento di Sant'Antonio di Taranto. La musica di qualità sposa la bellezza di uno dei luoghi più affascinanti del capoluogo ionico per un connubio artistico che vede insieme gli Amici della Musica Arcangelo Speranza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Saranno il quartetto Anema e l'attrice Iaia Forte a inaugurare i "Concerti nel Chiostro" con "Napolide", per dirla col titolo di un libro dello scrittore partenopeo Erri De Luca, fonte ispiratrice dell'appuntamento in programma martedì 5 giugno nell'ambito della 74a Stagione degli Amici della Musica Arcangelo Speranza.

Iaia Forte sarà accompagnata da Marcello Corvino (violino), Massimo De Stephanis (contrabbasso), Fabio Tricomi (oud, mandolino, tammorra, tonbak, darbuka) e Biagio Labanca (chitarra). Accanto all'esecuzione di classici quali Era de maggio, Reginella, 'O sole mio, Tu vuo' fa' l'americano e 'O sarracino, Napolide include musica originale degli Ànema, nata dalla vena creativa di quattro musicisti.

I "Concerti nel chiostro" proseguiranno martedì 12 giugno (ore 21) con il Due Mondi Trio. Seguirà, lunedì 18 giugno, il recital pianistico di Alberto Ferro. Chiusura venerdì 22 giugno con un progetto sull'universo delle Variazioni Goldberg dal titolo "Bach 3.0". (ANSA).