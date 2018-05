Soprintendenza,a Bari Restauri in mostra

(ANSA) - BARI, 28 MAG - 'Restauri in mostra: Archeologia, Arte e Architettura' è il titolo di una mostra, presentata oggi in un incontro con i giornalisti, allestita nella chiesa di San Francesco della Scarpa, parte integrante del complesso monumentale di Santa Chiara, nella città vecchia, che ha ospitato per anni il laboratorio di Restauro. La mostra, che abbraccia un arco di tempo ampio dalla preistoria al novecento, sarà aperta al pubblico dal 31 maggio al 30 settembre anche con aperture straordinarie: ogni giorno dalla 10 alle 19,45 e sabato e domenica dalle 18 alle 22. Tutte le opere in mostra, differenti per commissione, fattura e provenienza, sono accumunate - è stato sottolineato dal sovrintendente Luigi La Rocca - dal grande pregio artistico per il quale, negli anni passati, la stessa Sopritendenza si è fatta carico di interventi di restauro tesi alla loro tutela e al loro recupero