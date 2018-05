Vilipendio tomba gen.Marzulli,denunciato

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Identificato e denunciato dalla Polizia locale l'autore dell'ultimo episodio di danneggiamento della lapide del loculo dove riposano i resti del gen.Nicola Marzulli, ex comandante del Corpo di Polizia Locale di Bari.

L'autore, un barese di 58 anni, risponde di vilipendio aggravato da futili motivi e di furto per aver sottratto gli accessori della lapide. E' stato identificato e bloccato dagli investigatori grazie ad indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Grazia Errede, che ha autorizzato l'installazione di un sistema di ripresa video che ha permesso di identificare il presunto autore del danneggiamento.

L'uomo - secondo l'accusa - ha danneggiato non solo la foto del comandante Marzulli, ma anche sottratto la campana della lampada votiva, strappato il portalampada interno e lampadina collegata. Al termine dell'atto di vilipendio, l'uomo, si vede nelle immagini, ha addirittura eseguito un gesto di disprezzo con la mano all'indirizzo della lapide. (ANSA).