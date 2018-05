Vendeva droga su Instagram, preso 17enne

(ANSA) - BARI, 24 MAG - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di una cittadina della provincia di Bari, al termine di indagini, hanno arrestato un 17enne con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un giovane studente che, come definito dai suoi coetanei, aveva una mentalità "imprenditoriale" dal facile guadagno. Il giovane, infatti, per spacciare, aveva escogitato un "nuovo metodo", ovvero quello di prendere gli ordinativi delle dosi tramite Instagram. La tecnica era ormai nota a tutti gli studenti, alcuni dei quali, tutti minorenni, ordinavano tramite Instagram la dose preferita, specificando se hashish o marijuana e ovviamente il numero delle "bustine", che venivano recapitate a scuola, lontano dagli sguardi degli insegnanti. Ieri il 17enne è stato bloccato all'uscita da scuola e i Cc hanno trovato nel suo zaino scolastico diverse dosi di marijuana e hascisc.

Le indagini dei militari hanno consentito di raccogliere numerose testimonianze dei giovani assuntori, tutti minorenni e clienti dell'indagato. Inoltre sono stati svolti servizi di osservazione all'interno dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, finalizzati a monitorare i movimenti sospetti, che avvenivano soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni e durante gli intervalli.

La perquisizione personale, a cui è stato sottoposto, è stata estesa alla sua abitazione dove sono state rinvenute circa 35 dosi di marijuana, pronte per lo smercio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di circa 1500,00 euro, in piccolo taglio, ritenuta il provento dell'illecita attività. Il 17enne, su disposizione della Procura per i minorenne di Bari, è stato, quindi associato presso l'istituto Fornelli del capoluogo, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nei prossimi giorni sarà processato per la convalida dell'arresto.(ANSA).