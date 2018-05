Ilva: funerali operaio, lutto cittadino

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione domani dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì mattina in un incidente sul lavoro nel reparto Impianti marittimi (Ima) del Siderurgico, ha proclamato il lutto cittadino. Contestualmente viene rivolto l'invito ai "concittadini ad osservare un minuto di raccoglimento in concomitanza all'inizio della celebrazione funebre che si svolgerà alle ore 15.30 nella chiesa di San Domenico Maggiore".