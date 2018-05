Startup studenti, bellezza salverà mondo

(ANSA) - LECCE, 21 MAG - Alcuni giovani studenti di Lecce hanno creato l'hashtag #InBeautyWeTrust (nella bellezza confidiamo): e per questo si impegnano per le 'bellezze' del proprio territorio "che vanno raccontate". Si tratta di un gruppo di studenti e neo diplomati dell'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce che hanno dato vita alla startup e alla campagna nazionale #InBeautyWeTrust. Inoltre metteranno in atto la prima edizione del "Festival InBellezza" (24-27 maggio a Lecce) con un gruppo di espositori tra i più importanti produttori, curatori e custodi di "bellezza", come la Soprintendenza, i musei, il Conservatorio, l'Accademia di Belle Arti, l'Università, il Fai, il Wwf. Gli studenti, infine, lanciano un appello agli artisti, ai musicisti, ai giornalisti, agli uomini e alle donne di cultura e dello spettacolo: quello di essere presenti a Lecce durante il Festival e di fare e pubblicare sui social tante foto, selfie, video e post con l'hashtag #InBeautyWeTrust.