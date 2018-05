Policlinico Bari, mostra 'Io non sclero'

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Ha preso il via oggi presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (Piazza Giulio Cesare 11 - Bari) la mostra di 'Io non sclero': 12 tavole artistiche ispirate dalle tante storie inviate dai pazienti su www.iononsclero.it. Immagini e parole si fondono per raccontare le sfide quotidiane, ma anche il coraggio e la determinazione delle oltre 114mila persone che in Italia convivono con la sclerosi multipla (SM), circa 7.400 solo in Puglia. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale di informazione e sensibilizzazione 'Io non sclero', sviluppato da Biogen e dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (SIN). La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 21 maggio presso gli ambulatori di Neurologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.