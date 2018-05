Trasporti: Fal, 9 nuovi autobus

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Il servizio di trasporto offerto dalle Ferrovie Appulo Lucane su gomma e su ferro si arricchisce da oggi ulteriormente con 9 autobus, 3 carrozze per treni e la nuova officina di Bari scalo. La presentazione dei mezzi e dell'infrastruttura si è tenuta nel capoluogo pugliese alla presenza, tra gli altri, del presidente delle Fal, Matteo Colamussi, e del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Abbiamo colto un ulteriore opportunità concessa dalla Regione ed abbiamo utilizzato - ha spiegato Colamussi - finanziamenti per 2 mln per acquisire 9 nuovi autobus, con motorizzazione euro 6, che è il top quanto a tutela ambientale.

Con le tre nuove carrozze per treni abbiamo inoltre investito 3,9 mln di finanziamenti nazionali per migliorare il servizio nelle tratte e negli orari di maggiore affluenza". Ogni carrozza ha 53 posti a sedere, stalli per biciclette e toilette. A breve Fal metterà in esercizio anche un nuovo treno a 3 carrozze acquistato con fondi aziendali destinato alla tratta Bari-Matera.