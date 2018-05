Tenda Abramo, s'incontrano tre religioni

(ANSA) - TARANTO, 15 MAG - Alla sua terza edizione, torna a Taranto la "Tenda di Abramo", iniziativa interreligiosa e interculturale che l'associazione Salam organizza in occasione del Ramadan. In collaborazione con l'Associazione PaoloZayd Costruttori di Pace, il Centro Interculturale Nelson Mandela, le cooperative Cometa, Al Fallah e Inshallah, quest'anno "La Tenda di Abramo" sarà allestita nel quartiere Tamburi, presso "Casa Enea", in via della Croce 90.

Nella Tenda saranno rappresentante le tre religioni abramitiche quali l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam, i musulmani al tramonto promuoveranno un incontro di conoscenza, preghiera, di condivisione e di ricerca spirituale.

Dal 18 maggio, ogni venerdì "La Tenda di Abramo" ospiterà un incontro al tramonto intorno alle 20, quando i musulmani potranno interrompere il momento del digiuno. Per il primo incontro, dedicato al dialogo con i cristiani, sarà organizzato un momento conviviale con cucina siriana. Gli altri appuntamenti il 25 maggio, l'1 e l'8 giugno.