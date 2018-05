Ilva: stipendi in ritardo, sciopero operai azienda indotto

(ANSA) - TARANTO, 14 MAG - I lavoratori della ditta 'Lacaita' dell'indotto Ilva oggi scioperano per l'intera giornata per denunciare il sistematico ritardo nel pagamento delle retribuzioni. "Sono mesi ormai - sottolineano in una nota Vincenzo Castronuovo della segreteria Fim Cisl e le Rsu Fabio Lumino, Vincenzo Giannetti e Roberto Tarentini - che i lavoratori della ditta Lacaita non percepiscono più gli stipendi con puntualità ogni fine mese pur lavorando, mettendo fortemente in difficoltà le proprie famiglie. In questo quadro pur di conservare il posto di lavoro (in attesa di tempi migliori) si continua - osservano i sindacalisti - a lavorare, indebitandosi oltremodo". L'azienda dell'indotto si occupa di lavori meccanici di prefabbricazione tubazioni e carpenteria e manutenzioni. In mancanza "di risposte certe - viene spiegato nella nota - e celeri, i lavoratori ed i rappresentanti sindacali prorogheranno lo stato di agitazione ad oltranza, non escludendo la richiesta di intervento da parte del Prefetto di Taranto".(ANSA).