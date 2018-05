Tennis: Roberta Vinci annuncia il ritiro

"E' vero che mi ritiro: nessun ripensamento". Per Roberta Vinci è giunto il momento di chiudere con il tennis, almeno a livello agonistico. La campionessa ha scelto gli Internazionali d'Italia per dare l'annuncio del suo addio alla racchetta. "Non c'è un motivo particolare: stanchezza fisica, stanchezza mentale, voglia di fare altro. Era arrivato il momento di guardarsi dentro e di prendere delle decisioni, spiega la stella del tennis azzurro. Del resto l'età avanza: si fa fatica ad allenarsi, a trovare nuovi stimoli. Ed il recupero dalla fatica diventa sempre più lungo".