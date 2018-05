Medimex Taranto, Kurt Cobain & Il Grunge

(ANSA) - BARI, 11 MAG - In 68 scatti di cui sei inediti, realizzati dai fotografi Michael Lavine e Charles Peterson, la mostra 'Kurt Cobain & Il Grunge: Storia di una Rivoluzione' promette di mostrare i Nirvana "come non sono mai stati visti".

Il luogo in cui assistere alla storia della band per immagini, dalle sue prime esibizioni fino agli ultimi giorni di vita del suo leader, è il museo archeologico nazionale Marta di Taranto, da venerdì 8 giugno al primo luglio, in occasione del Medimex 2018, l'evento promosso da Puglia Sounds che quest'anno si terrà per la prima volta nel capoluogo ionico, dal 7 al 10 giugno prossimi. Tra gli headliner di questa edizione del Medimex ci sarà proprio uno dei gruppi simbolo del post-grunge, i Placebo, attesi venerdì 8 giugno sul palco della Rotonda del Lungomare dove giovedì 7 arriveranno i padri della musica elettronica, i Kraftwerk, con l'esclusiva italiana del loro spettacolo 3D.