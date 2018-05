Al Politecnico di Bari la Poli-Library

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Si chiamerà, Poli-Library e raccoglierà il vasto patrimonio bibliotecario del Politecnico di Bari: 220.000 volumi, 26.000 tesi di laurea e di dottorato, 6000 periodici di settore, e altro ancora, raccolti in una sequenza di spazi intimamente connessi tra loro. In questa direzione il Politecnico andrà a completare e modernizzare la sua offerta di consolidamento culturale sul e per il territorio. Il progetto Poli-Library è stato finanziato dalla Regione Puglia per un importo pari a 1.830.000 euro, nell'ambito dell'Avviso Pubblico Community Library POR Puglia 2014-2020 - Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

Due sono le date fondamentali previste per la realizzazione della biblioteca Poli-Library: entro 15 novembre 2018 (apertura del cantiere) ed entro il 30 novembre 2020 (consegna lavori).

Inoltre l'immediata esecutività della proposta progettuale presentata consentirà nel breve lo stanziamento, da parte dell'Ente regionale al Politecnico, di un anticipo dell'intero finanziamento pari al 10%, circa 180.000 euro. (ANSA).