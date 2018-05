Titolo onorifico di Città a Giovinazzo

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Domani giornata storica per Giovinazzo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito il titolo onorifico di città e domani sarà il prefetto di Bari, Marilisa Magno, a conferirlo. La cerimonia si terrà alle 11, nell'aula consiliare del Comune, dove il prefetto sarà accolto dal sindaco Tommaso Depalma e dal presidente del Consiglio comunale Alfonso Arbore. Saranno presenti autorità civili e militari e sono stati invitati i parlamentari del territorio, scolaresche e associazioni. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming: www.comune.giovinazzo.ba.it.

L'istanza era stata inoltrata da Depalma al Ministero dell'Interno nel 2016. Del titolo di città si possono fregiare quei Comuni che ne siano stati insigniti, con decreto del presidente della Repubblica, in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica. Ai Comuni dotati del titolo spetta, nello stemma, la presenza della corona muraria d'oro.

"E' un riconoscimento che ci riempie di orgoglio", dice il sindaco.