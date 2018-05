Prima pietra stazione cc Policlinico

(ANSA) - BARI, 10 MAG - E' stata posata questa mattina nel Policlinico di Bari la prima pietra "della prima stazione dei carabinieri presente in un ospedale pubblico in Italia". Lo ha sottolineato il rettore dell'Università di Bari, Antonio Uricchio, intervenuto alla cerimonia con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il sindaco di Bari, Antonio Decaro; il prefetto, Marilisa Magno; e il comandante della legione carabinieri Puglia, gen.Giovanni Cataldo. Quest'ultimo ha sottolineato che si tratta di un "rischieramento", poiché nel Policlinico si trasferisce la stazione dei carabinieri del quartiere Picone. I lavori riguardano l'adeguamento di uno stabile già esistente che la direzione generale del Policlinico ha messo a disposizione dell'Arma per la stazione di Picone che ora si trova vicino all'ospedale. "In un appartamento - ha sottolineato Emiliano - assolutamente inidoneo all'uso". "Sarà un presidio di sicurezza all'interno del Policlinico che è una città nella città", ha poi sottolineato Decaro.