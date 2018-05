Ilva: in corso tavolo istituzionale Bari

(ANSA) - BARI, 09 MAG - E' in corso a Bari, a porte chiuse, il tavolo istituzionale sulla vertenza Ilva convocato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Alle ore 12 è attesa una rappresentanza della ditta acquirente, Arcelor Mittal, che a quanto si apprende avrebbe accettato l'invito del governatore. Al momento al tavolo partecipano consiglieri regionali tarantini ed esponenti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb, tra segretari provinciali e delegati Rsu. Ci sono anche alcuni sindaci e amministratori del territorio tarantino. Non c'è invece il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Arrivando, i rappresentanti dei sindacali si sono soffermati brevemente con i giornalisti, sottolineando in particolare l'esigenza di azzerare gli esuberi che sarebbero previsti dal piano per la cessione del siderurgico.