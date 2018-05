Nino D'Angelo su Instagram,Grande Floro

(ANSA) - BARI, 6 MAG - "Bravo Floro": il popolare cantante partenopeo Nino D'Angelo si è complimentato così su Instagram con l'attaccante napoletano del Bari Antonio Floro Flores autore del gol del 3-1 contro il Perugia, rete che ha chiuso i conti nella gara che è valsa la qualificazione ai play off per i pugliesi. La punta del Bari, al terzo centro stagionale, ha ricevuto oltre 170 commenti di incoraggiamento, anche da colleghi calciatori come il bomber Marco Borriello.

Il Bari intanto ha ripreso oggi la preparazione all'antistadio in vista della sfida contro il Parma in trasferta, snodo decisivo della stagione dei pugliesi. I calciatori impegnati ieri con il Perugia hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri hanno seguito una seduta tecnica con partitella a campo ridotto. Proseguono la preparazione differenziata i difensori Morleo e Cassani. Il tecnico Grosso per la gara emiliana recupera (al rientro dalla squalifica) il difensore Marrone, il centrocampista Henderson e l'attaccante Nenè.