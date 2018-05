Videosorveglianza per festa San Nicola

(ANSA) - BARI, 3 MAG - Il Comune di Bari ha chiuso l'accordo per il sistema di videosorveglianza della festa di San Nicola all'avanguardia già utilizzato durante il Villaggio di Coldiretti. Si tratta - precisa una nota - di un sistema concepito per la sorveglianza di aree molto estese ma portatile e agile da gestire. Per la prossima festa di San Nicola quindi, con un accordo molto vantaggioso per il comune di Bari, sono a disposizione già 3 torri telescopiche, ognuna dotata di più telecamere, capaci di raggiungere un' altezza di 14 metri posizionate in Corso Vittorio Emanuele incrocio con via Sparano, in piazza Ferrarese e in largo Giannella che daranno una copertura totale dell'area interessata dalla Festa. Le immagini saranno collegate con la sala della Polizia locale, con la Questura e con la sala del GOS - Gruppo operativo sicurezza, che come negli scorsi anni sarà allestita presso al sala giunta del Comune di Bari. IL sistema sarà attivo già qualche giorno prima della festa.