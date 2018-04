Taranto due mari libri, fiera nazionale

(ANSA) - BARI, 26 APR - Si propone come la prima fiera del libro nazionale nella città simbolo della battaglia contro l'inquinamento. Dal 3 al 5 maggio il Castello Aragonese ospiterà la manifestazione 'Taranto due mari di libri'. Collegata con 'Matera 2019 capitale europea della cultura', 'Taranto due mari di libri', nasce dalla passione per la lettura e dall'amore per il libro dell'associazione tarantina 'Le belle città' e si è sviluppata grazie all'impegno del liceo tarantino 'Vittorino da Feltre', alla collaborazione della Lega Navale e all'apporto di Actionaid Taranto. Insieme hanno deciso di unire le competenze per promuovere il progetto triennale. Scegliendo quale direttore artistico della manifestazione Angela Mauro, inviata speciale del quotidiano online Huffington Post. Tra gli ospiti dell'edizione 2018 lo scrittore svedese, velista incallito, Björn Larsson, con il suo libro 'La saggezza del mare' (Iperborea); Stefano Benni e le visioni del suo romanzo 'Prendiluna' (Feltrinelli).