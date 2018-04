1 maggio: concertone a tutela artisti

(ANSA) - BARI, 26 APR - Domani alle 17, in largo Adua, a Bari, conferenza stampa di presentazione del concertone 'Premio maggio' con Gigia Bucci, segretario generale Cgil Bari e Leonardo Palmisano, sociologo, che presenterà i risultati della ricerca su 'Cultura e Turismo culturale in una nuova prospettiva occupazionale del settore per la città metropolitana di Bari'.

L'iniziativa targata Cgil Bari, con il sostegno di Cgil Puglia, è dedicata alla musica e ai diritti degli artisti. La manifestazione è nata nel 2012 nell'ambito delle iniziative legate ai festeggiamenti della Festa del Lavoro.

La settima edizione del festival che si svolge all'interno dell'Arena della Pace di Bari ospiterà artisti del panorama indie italiano ed europeo. Erica Mou, Joan Thiele, Colapesce, Willie Peyote e Clap Clap saranno protagonisti. Sul palco anche Rosita, vincitrice del contest 2018. A presentare il concertone tornano le 'punteruole' di Radio JP accompagnate dall'attore Riccardo Lanzarone.