Marijuana nello zaino, arrestata 16enne

(ANSA) - BRINDISI, 20 APR - E' stata trovata con 39 grammi di marijuana nello zainetto per la scuola una sedicenne di San Vito dei Normanni (Brindisi) che è stata arrestata dai carabinieri e accompagnata nel carcere minorile. La ragazzina è stata sottoposta a controllo all'interno della villa comunale dove era in compagnia di altri giovani del luogo. In uno zaino di colore nero c'era la droga, contenuta in una busta di cellophane trasparente: accanto il diario scolastico e un quaderno, con annotati il nome della proprietaria, un astuccio e un portafogli con all'interno 70 euro e un portamonete con 27 euro. La studentessa ha ammesso di essere la proprietaria del materiale.