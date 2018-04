Giancaspro, no a derby senza tifosi Bari

(ANSA) - BARI, 20 APR - La decisione di negare la trasferta a Foggia, in occasione del derby di domani alle 15, ai tifosi del Bari è un provvedimento "iniquo" e rappresenta una "sconfitta delle istituzioni". A denunciarlo è il presidente del Bari, Cosmo Giancaspro. "Ho sempre cercato di garantire la massima collaborazione possibile verso le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, ben consapevole della estrema importanza delle decisioni e delle responsabilità che vengono adottate a tutti i livelli, ma ancor prima della dedizione di ogni singolo agente di polizia. Ma - dice Giancaspro - non posso condividere provvedimenti così iniqui, come quello adottato a carico dei tifosi baresi, che vengono privati di un diritto di inestimabile valore, nonostante tutti gli sforzi compiuti per garantire la loro presenza in altre trasferte considerate "ad alto rischio", senza che nulla sia poi accaduto".