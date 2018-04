A fuoco bus su provinciale nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 20 APR - Un autobus di linea, partito da Manfredonia e diretto a Monte Sant'Angelo (Foggia) è andato in fiamme sulla strada provinciale 55. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri forestali. L'autista è stato accompagnato al Pronto soccorso di Manfredonia e successivamente dimesso. A darne notizia è il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo.

Non si sono registrati feriti tra i passeggeri.

Il primo cittadino ha scritto al prefetto, alla Provincia, alla Regione e alla società Sita: "Si chiede di intervenire con urgenza diffidando l'azienda affinché provveda con tempestività al rinnovo del parco mezzi destinato alle linee da e per Monte Sant'Angelo, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di rischio a carico dei passeggeri". "Durante il normale svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, dal vano motore di una vettura di proprietà del gruppo SITA ieri mattina si è sviluppato un grosso incendio", aggiunge D'Arienzo.