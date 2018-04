Industria 4.0: Messe Frankfurt a Bari

(ANSA) - BARI, 18 APR - Fa tappa a Bari il tour di Messe Frankfurt, l'ente organizzatore della fiera dell'automazione e digitale SPS Italia, in programma dal 22 al 24 maggio a Parma.

'Automazione 4.0 e trasformazione digitale: opportunità ed esperienze del territorio pugliese' è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta oggi nello Spazio Murat. La Puglia conta numeri importanti nel settore manifatturiero con circa 31mila imprese e ha una forte vocazione all'innovazione tecnologica, in particolare nel settore della meccatronica. "Parlare di tecnologia intercettando le 'case history' sul territorio e affrontando le soluzioni in ottica 4.0 - ha dichiarato Delef Braun, presidente di Messe Frankfurt - è il modo migliore per far durare la nostra fiera tutto l'anno. Sono felice di vedere e rappresentare Messe Frankfurt in un sud Italia assetato di incontri di approfondimento". L'incontro è stato l'occasione per fare parlare le aziende del territorio, Nextome, MBL Solutions, Exprivia, CNH Industrial, Gruppo Casillo, Masmec, Master Italy. L'obiettivo di Messe Frankfurt e della Fiera di Parma, è proprio quello di mettere a confronto i diversi soggetti che inventano, producono e utilizzano le nuove tecnologie, nell'ambito di una vera e propria rivoluzione fatta di trasformazione digitale e industria 4.0. Tra gli enti patrocinanti ci sono Confindustria Bari e Bat e la Fondazione Its "A.Cuccovillo", uno dei primi 14 Its a nascere in Italia per la costituzione dei nuovi corsi di studio istituiti dal Miur per l'alta formazione specializzante post-diploma. Giunta alla sua ottava edizione, SPS Italia vedrà quest'anno la partecipazione di 800 espositori, con una crescita del 10 per cento. Tra le novità di questa edizione c'è la partecipazione di aziende specializzate in robotica, nuova frontiera dell'innovazione tecnologica. Grandi imprese e PMI possono, inoltre, partecipare al 'Digital Transformation Contest' realizzato da Messe Frankfurt Italia in collaborazione con Porsche Consulting che premierà le tre aziende più innovative.