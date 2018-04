Estorsioni a cantieri: Dda Bari, chi non denuncia è complice

(ANSA) - BARI, 13 APR - "Non può esistere una zona grigia nel mondo imprenditoriale. Chi non denuncia e non collabora ne paga le conseguenze perché la mafia si alimenta con il consenso dei cittadini". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Bari Francesco Giannella, parlando con i giornalisti, mentre lasciava l'aula bunker di Bitonto dopo la sentenza nei confronti del clan Parisi di Bari per le estorsioni ai cantieri edili di Japigia.

"In questo processo - ha detto Giannella - c'erano sia gli imprenditori che hanno denunciato e collaborato alla indagini e che si sono costituiti parte civile, sia coloro che da vittime sono diventati conniventi. La condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di uno di questi imprenditori è un segnale forte, perché segna il confine tra chi denuncia e chi no. E chi non collabora ne paga le conseguenze". (ANSA).