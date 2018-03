Xylella: Puglia, appello a nuovo governo

(ANSA) - BARI, 23 MAR - "Al nuovo governo chiediamo attenzione alla xylella, una fitopatia con una portata dannosa straordinaria che richiede impegno e collaborazione tra Regione Puglia, Ministeri e Bruxelles per adottare tutte le soluzioni necessarie". Lo ha sostenuto Leonardo Di Gioia, assessore alle Risorse agroalimentari della Puglia e coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, illustrando oggi a Bari tre misure messe in campo dall'assessorato con 47 milioni di euro (fondi del programma di sviluppo rurale, del bilancio autonomo della Regione e del Patto per il Sud) in favore delle aziende agricole colpite dalla xylella fastidiosa."La xylella è una questione di natura sovranazionale e dovrebbero essere impiegati fondi di natura straordinari visto che - ha spiegato Di Gioia - neanche il governo nazionale è riuscito in sede di legge di stabilità a stanziare risorse adeguate e che in carenza la Regione fa quello che può".