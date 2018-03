Mafia: boss ferito in agguato a Vieste

(ANSA) - VIESTE (FOGGIA), 22 MAR - Sono tornati in azione i killer ieri sera nel Gargano dopo la marcia organizzata a Foggia in occasione della Giornata delle Memoria e dell'impegno contro le vittime innocenti delle mafie. Il ferito è Marco Raduano, ritenuto esponente di rilievo della malavita di Vieste. Era a piedi e stava rientrando a casa in località Scialara quando è stato ferito con colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto ad una mano, ad un fianco e ad una gamba. A sparare, forse con un'arma da guerra, sarebbero state almeno due persone.

Raduano è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano i carabinieri che avrebbero eseguito alcuni stub. (ANSA).