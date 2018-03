Ornella Vanoni a maggio al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Dopo aver toccato negli scorsi mesi i teatri di tutta Italia, il tour di Ornella Vanoni, "La mia storia" - prodotto da Bubba Music in collaborazione con F&P Group - si arricchisce di un nuovo appuntamento live: il 17 maggio l'artista sarà in concerto al Teatro Petruzzelli di Bari.

Tutte le tappe del tour: Bologna (21 marzo - Teatro Duse), Brescia (25 marzo - Gran Teatro Morato), Roma (29 marzo - Auditorium Parco della Musica), Firenze (16 aprile - Teatro Verdi), Milano (8 maggio - Teatro Degli Arcimboldi), Napoli (12 maggio - Teatro Augusteo), Bari (17 maggio - Teatro Petruzzelli) e Torino (21 maggio - Teatro Colosseo).

Il 9 febbraio scorso - riferisce una nota - è uscito "Un Pugno di Stelle" (Sony Music), raccolta in 3 CD delle canzoni che hanno accompagnato la carriera di Ornella Vanoni. La raccolta contiene "Imparare ad amarsi", canzone che è stata presentata dall'artista alla 68° edizione del Festival di Sanremo, in trio con Bungaro e Pacifico.