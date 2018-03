Calcio: Cittadella-Bari 0-0

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - Finisce a reti inviolate la sfida del Tombolato tra Cittadella e Bari, che tengono a distanza le inseguitrici e restano saldamente in zona playoff. Nel primo tempo i granata sfiorano il vantaggio al 34' con Iori, fermato da un intervento miracoloso di Micai; nella ripresa il Cittadella continua a macinare gioco e spreca un'altra occasione al 35', quando Arrighini riceve palla sottoporta da Strizzolo e calcia incredibilmente fuori. Dal canto suo, il Bari reclama per una spinta in area di Varnier su Kozak al 5' della ripresa.