Rugby:6 Nazioni U20,Italia-Scozia a Bari

(ANSA) - BARI, 14 MAR - Il più prestigioso torneo internazionale di rugby, il 6 Nazioni, farà tappa venerdì a Bari per la sfida tra le nazionali Under 20 di Italia e Scozia nello stadio Della Vittoria, con inizio della gara alle 15. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo di Città dall'assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli, dal presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, dal presidente della Federazione italiana rugby Puglia Grazio Menga e dal presidente del comitato organizzatore della manifestazione Gennaro Totaro. Presenti anche i manager della Nazionale Claudio Piani e Paolo Graata e il capo allenatore Fabio Roselli, oltre al capitano Michele Lamaro.

"Ospitare la sfida Italia-Scozia - ha detto Petruzzelli - ci riempie d'orgoglio. Il rugby è al centro delle strategie dell'amministrazione, che punta a dare un casa alla società locale, essenziale per la promozione sportiva in città". Sulla stessa linea Giliberto del Coni, che ritiene la sfida "un evento storico".