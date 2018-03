Droga: sgominato traffico da Albania

(ANSA) - BARI, 14 MAR - E' in corso in queste ore in Albania e in Italia un'operazione della Direzione investigativa antimafia di Bari, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, contro due potenti organizzazioni criminali responsabili di un traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani all'Italia. Circa duecento uomini della Dia, con l'ausilio di carabinieri, polizia e guardia di finanza, dell'Interpol e della polizia albanese, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 43 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di marijuana, cocaina e hashish.

Nel corso dell'indagine, denominata Shefi e che è stata avviata nel 2016 dal Centro operativo Dia di Bari, sono stati intercettati potenti scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia.