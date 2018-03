Pregiudicato ucciso in agguato a Bari

(ANSA) - BARI, 12 MAR - Un pregiudicato di 43 anni, Antonio Scaglioso, ritenuto vicino ad uno dei clan mafiosi baresi che operano alla periferia nord della città, è stato ucciso a Bari con colpi d'arma da fuoco in via Caravella, nel quartiere Catino. E' successo poco prima delle 18. Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia e personale del 118 che ha tentato inutilmente di rianimare la vittima.

Poco distante dal luogo in cui è stato ucciso Scaglioso, una donna, pare la cognata della vittima, è stata colpita al volto e alla testa e ferita con una mazza da baseball. La donna è ricoverata al Policlinico di Bari dove le è stato diagnosticato un trauma cranico, ma non è grave. Non si sa se i due episodi siano collegati. Scaglioso in passato era ritenuto vicino al clan Piperis del quartiere Enziteto di Bari.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo l'aggressione alla cognata della vittima compiuta per strada e poco distante. La donna, che ha 43 anni, è stata trovata a bordo della propria auto con ferite al volto e alla testa provocate da un corpo contundente. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proprio Scaglioso ad aggredire la donna colpendola con una mazza da baseball prima di venire ucciso poco distante.

Scaglioso è stato raggiunto all'addome da almeno quattro colpi di pistola semiautomatica mentre si trovava sotto i portici del palazzo dove viveva, nel quartiere Catino di Bari. Gli agenti della squadra mobile hanno recuperato sul posto dieci bossoli.